Кириенко в Калининграде встретился со студентами и посетил фонд "Защитники Отечества"

Студенты Балтийского федерального университета представили заместителю руководителя администрации президента несколько предложений по развитию молодежных инициатив

КАЛИНИНГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе рабочей поездки в Калининград посетил региональный филиал фонда "Защитники Отечества", ознакомился с ходом работ по строительству кампуса Балтийского федерального университета им. И. Канта (БФУ) и встретился со студентами. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Калининградской области.

"В понедельник, 19 июня, первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко совместно с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым посетил отделение филиала, которое с 1 июня оказывает помощь участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей", - говорится в сообщении.

Губернатор сообщил, что в регионе бойцам и их родственникам оказывается всесторонняя поддержка с первых дней начала специальной военной операции, налажен механизм работы по адресному сопровождению граждан, предоставляются как федеральные, так и региональные социальные выплаты. Открытие фонда позволило оказывать услуги по принципу "одного окна". Его руководитель Александр Нестеренко доложил, что с момента открытия в него уже обратились свыше ста граждан, оказано содействие в присвоении статуса ветерана боевых действий, трудоустройстве, оформлении документов для социальных выплат, получении технических средств реабилитации.

На строительной площадке кампуса БФУ ректор университета Александр Федоров сообщил, что строительство идет по графику. Выполнена значительная часть земляных и свайных работ, на 85% завершен вынос и переустройство наружных сетей. Начинается разработка дизайна внутренних пространств и помещений, а также проекта оснащения кампуса учебным и научным оборудованием. Ожидаемый срок окончания работ - 2025 год. Антон Алиханов, отметил, что кампус должен стать инновационным, комфортным и безопасным пространством для студенческого сообщества. "Этот проект - важный драйвер развития региона, притяжения талантливых и молодых людей, ученых, технологических предпринимателей. Мы строим пространство для разных поколений, национальностей и культурных традиций, площадку для личного, творческого и профессионального роста", - сказал губернатор.

Студенты БФУ представили Сергею Кириенко несколько предложений по развитию молодежных инициатив. В частности, речь шла о проекте "Триатлон поколений", который объединит школьников, студентов и выпускников. Планируется проводить на регулярной основе потоковые мероприятия: спортивные и бизнес-игры, дебаты, квизы, решения творческих и социальных кейсов, тестов. Первый замруководителя Администрации президента РФ положительно оценил проект. "Это интересный подход. Но начните с себя, попробуйте так поменять свою жизнь в университете. Логика правильная. Выясните локальные проблемы, ищите вместе решения. А когда подход начнет работать в таких маленьких вопросах, то этот опыт можно масштабировать глобально", - приводит пресс-служба его слова.