В Белгородской области усилят антитеррористическую защищенность социальных объектов

Формат обучения для школьников, живущих в приграничье, власти определят совместно с Министерством обороны РФ и пограничной службой

ТАСС, 19 июня. Власти Белгородской области усилят антитеррористическую защищенность школ, больниц и других соцобъектов. Формат обучения для школьников, живущих в приграничье, власти определят совместно с Министерством обороны РФ и пограничной службой, сообщил глава региона Вячеслав Гладков

"Самый главный вопрос, к обсуждению которого приступаем, - начало нового учебного года. <…> Мы должны усилить антитеррористическую защищенность социальных объектов: детских садов, школ, больниц, учреждений социальной защиты. Нужно готовить сотрудников школ и детских садов, понимать, как работают укрытия, нужно заниматься обучением детей оказанию первой медицинской помощи. <…> Безусловно, мы посоветуемся с каждой школой, с каждым родителем, с каждым учителем - выслушаем мнение, проговорим с военными, с министерством обороны, с пограничной службой об оперативной обстановке в зависимости от текущей ситуации, к этому учебному году мы будем готовы лучше, чем в 2022 году", - написал Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что важно обеспечивать учебный процесс, выбрав оптимальный формат, отвечающий нормам безопасности, чтобы сохранить здоровье учеников, учителей и технического состава образовательных заведений. "На этой неделе еще проведем обсуждение с директорами школ и детских садов Белгородской области", - добавил Гладков.

В мае губернатор принял решение продлить дистанционное обучение в школах в девяти приграничных районах и в Белгороде до конца учебного года.