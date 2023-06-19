В Ингушетии до 2030 года намерены обновить 70% всех газопроводных труб республики

В регионе уже завершена прокладка 400 км газовых труб

МАГАС, 19 июня. /ТАСС/. "Газпром межрегионгаз" намерен заменить в Ингушетии 70% всех газопроводных труб республики в период до 2030 года в рамках инвестиционной программы. Об этом рассказал ТАСС в понедельник генеральный директор филиала "Газпром межрегионгаз Назрань" Альберт Льянов.

"У нас в регионе реализуются несколько инвестиционных программ компании "Газпром межрегионгаз". В рамках одной из них в республике подрядной организацией ведется работа по прокладке новых, современных и качественных газопроводных труб вместо старых, которые были у нас проложены еще 40-60 лет назад и пришли в полную негодность. Мы намерены в период до 2030 года заменить на новые все трубы, которые принадлежат "Газпром межрегионгаз", а это порядка 70% всех газопроводных труб республики", - сказал Льянов.

По его словам, на сегодняшний день в регионе уже завершена прокладка 400 км газовых труб.

"Всего в республике чуть больше 2 тыс. км труб, принадлежащих "Газпром межрегионгаз". Кроме того, после последней встречи главы республики Махмуд-Али Калиматова с гендиректором "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым было дано поручение рассмотреть возможность приобрести бесхозяйные сети республики, этим мы тоже занимаемся. То есть эти бесхозяйные сети тоже планируем взять на баланс нашей компании и заменить их на более качественные и безопасные", - добавил собеседник ТАСС.

Газораспределительная система по Республике Ингушетия включает газораспределительные сети общей протяженностью свыше 3 тыс. км и 720 пунктов редуцирования газа. Уровень газификации в республике составляет почти 80%. На сегодняшний день газифицировано около 65 тыс. частных домов и квартир.