Суд приостановил работу предприятия в Оренбуржье из-за выбросов загрязняющих веществ

Деятельность приостановили на 90 дней

ТАСС, 19 июня. Суд приостановил на 90 суток работу предприятия "ВИС" в Оренбургской области в связи с нелегальными выбросами загрязняющих веществ в воздух. Об этом сообщили в Telegram-канале Росприроднадзора.

ООО "ВИС", расположенное в Сорочинске, занимается производством нефтепродуктов. В связи с выявлением многочисленных превышений ПДК сероводорода в городе специалисты Росприроднадзора совместно с прокуратурой провели проверку.

"Установлено, что ООО "ВИС" допускает грубые нарушения природоохранного законодательства. В частности, нелегально осуществляются выбросы загрязняющих веществ в воздух. Нарушитель привлечен к административной ответственности. По решению суда деятельность компании приостановлена на 90 суток", - говорится в сообщении.