В Северной Осетии всем жильцам поврежденных домов выплатят по 10 тыс. рублей

В настоящее время создается подробный реестр пострадавших

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 июня. /ТАСС/. Жильцы всех пострадавших от ливня домов в Северной Осетии получат единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Приняли решение о единовременной выплате по 10 тыс. рублей на каждого фактически проживающего в пострадавшем домовладении во Владикавказе, поселках Карца, Южный, Октябрьское, Восход и Ир. Методика расчета здесь одна. Есть выплаты на первоочередные нужды. Плюс - выплата за утрату движимого и недвижимого имущества. Сумму мы должны определить фиксированно, на неотложные нужды. А дальше, в зависимости от ущерба, будем выплачивать от 50 до 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В настоящее время создается подробный реестр пострадавших.

В многоквартирных домах, чьи подвалы оказались затоплены, будет проведена откачка воды и просушка.

Из-за ливня в воскресенье во Владикавказе введен режим ЧС. Режим ЧС также введен в Пригородном районе Северной Осетии. Там ливень спровоцировал сход селевого потока.