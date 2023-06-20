Дума начнет расследование преступлений Киева против детей

На пленарном заседании также рассмотрят законопроект о праве судимых служить в рядах ВС РФ

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит проект постановления о расследовании преступлений Киева против детей, законопроекты о внеочередном зачислении детей погибших бойцов СВО в детсады и школы и о праве судимых служить в Вооруженных силах РФ по контракту.

Предложения о проведении парламентского расследования преступных действий в отношении детей со стороны украинских властей ранее поручил подготовить вице-спикеру палаты Анне Кузнецовой председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отмечал, что решение о проведении расследования поддерживается всеми фракциями. Проект постановления подразумевает обращение в Совет Федерации с предложением создать парламентскую комиссию. Предполагается, что в нее войдут 13 депутатов, а сопредседателем от Госдумы станет Кузнецова. В состав комиссии, как ожидается, войдут главы комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов, по международным делам Леонид Слуцкий, а также по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Также в планах палаты обсуждение поправки, предложенной ко второму чтению законопроекта о первоочередном зачислении детей всех бойцов СВО в школы и детсады. Предполагается, что дети бойцов будут зачисляться в образовательные организации во внеочередном, а не в первоочередном порядке. Сейчас таким внеочередным правом пользуются дети прокуроров, судей, сотрудников Следственного комитета РФ. Ранее Комитет по обороне поддержал поправку и рекомендовал принять законопроект во втором чтении.

Кроме того, на пленарном заседании депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект об освобождении от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт с Минобороны РФ в период мобилизации или военного положения. В первом чтении законопроект был принят 14 июня, он подразумевает, что лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, призванные на службу по мобилизации или заключившие контракт с ВС РФ, освобождаются от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или получения госнаграды. Аналогичный порядок прописывается и в отношении осужденных, приговоры по делам которых вступили в законную силу.

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал проект ко второму чтению, уточнив, что документ не будет распространяться на тех, кто ранее был признан виновным в совершении террористических и экстремистских преступлений. Кроме того, исключением станет "совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних".