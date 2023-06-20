УрФУ запускает реалити-шоу со школьниками и молодыми учеными

Оно поможет популяризировать науку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Уральский федеральный университет запускает реалити-шоу "Лабораторка" про науку, чтобы привлечь к исследованиям больше молодых людей. Участие в проекте примут школьники и молодые ученые вуза, в том числе руководители молодежных лабораторий, сообщили ТАСС в пресс-службе УрФУ.

Как сообщал ТАСС ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, на начало учебного 2022-2023 года процент молодых научных работников составлял 66%, вуз намерен повысить его до 70%.

"В день старта приемной кампании начинаются съемки реалити-шоу "Лабораторка". Участие в нем примут будущие студенты УрФУ, которые под руководством ученых университета, в том числе из молодежных лабораторий, попробуют себя во "взрослой" науке. Шоу в первую очередь будет рассчитано на абитуриентов, чтобы показать возможности, которые открывает Уральский федеральный в науке и учебе", - сказали в вузе.

Авторы проекта отмечают, что сегодня большую роль играет вовлечение молодежи в науку со школьной скамьи. Важно показывать ребятам возможности российской науки еще до поступления в вуз. "Фишкой" проекта будет то, что об этом будут говорить не преподаватели, а сверстники абитуриентов. Планируется, что серии реалити-шоу о приключениях екатеринбургских школьников на научном поприще будут выходить один раз в неделю.

"Нашими героями будут активные школьники, которые, как мы надеемся, проявят себя в науке уже сейчас, пока они еще на школьной скамье, и станут выдающимися выпускниками УрФУ. Проверить это нам предстоит в ближайшие три месяца", - говорит режиссер проекта Арина Салахутдинова.

Во время реалити-шоу молодые люди узнают, как создают солнечные панели для космоса и получают полезные вещества для косметики. Они погрузятся в атомную физику и биотехнологии, попробуют получать антиоксидантную активность и сверхпрочные материалы.