Талисманом приемной кампании УрФУ станет собака

По словам руководителя студенческого медиацентра УрФУ Анастасии Котельниковой, пес породы сиба-ину должен помочь справиться со стрессом абитуриентам и их родителям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Уральский федеральный университет выбрал собаку в качестве талисмана приемной кампании. Пес породы сиба-ину должен помочь абитуриентам и их родителям справиться со стрессом, сообщила ТАСС руководитель студенческого медиацентра УрФУ Анастасия Котельникова.

"Приемная кампания - эмоционально очень напряженное время и для абитуриентов, и для родителей, поэтому мы приняли решение в этом году включить в "приемку" маскота, который поддержит наших гостей - им стал пес-консультант Рамсик. Четвероногий друг поможет не только справиться с волнением и стрессом, но и подарит хорошее настроение", - сказала Котельникова, отметив, что маскот часто становится имволом многих крупных компаний. Выбор маскота пал на собаку, потому что это "коммуникабельное, умное, рациональное животное - те качества, которые нужны при принятии решения о выборе образования и будущей профессии", отметили в вузе.

В 2023 году в Уральском федеральном университете прием будет организован на 130 направлений подготовки и 163 образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также на 90 направлений подготовки и 195 образовательных программ магистратуры.

Впервые будет открыт прием в магистратуру по юриспруденции, программа "Правовое обеспечение экономической деятельности в цифровой среде", а также на программу специалитета по фармации - институт естественных наук и математики продолжает открывать программы в сфере медицины. Также из новых программ - "Китайский язык и китаистика", раньше это была траектория образовательной программы бакалавриата "Востоковедение и африканистика". Студенты получат фундаментальные знания об истории, культуре, религиях, философии, экономике, международных отношениях и внешней политике стран Азии и Африки, углубленно изучая Китай и китайский язык по 12-16 часов в неделю.

В УрФУ обучаются более 4 400 иностранных студентов из 100 стран. Вуз является участником программы "Приоритет-2030", в рамках которого реализуются пять стратегических проектов.