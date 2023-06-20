Бурятия направила на поддержку участников спецоперации 2,6 млрд рублей

Деньги пошли на выплату единовременных пособий и материально-техническое обеспечение воинских формирований

УЛАН-УДЭ, 20 июня. /ТАСС/. Республика Бурятия направила на поддержку участников специальной военной операции (СВО) в сумме 2,6 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального правительства.

"Общий объем средств, выделенный на мероприятия, связанные с поддержкой и обеспечением потребности, возникающей в ходе проведения специальной военной операции в 2022-2023 годах, составил 2,6 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

Средства были направлены на выплату единовременных пособий, в том числе добровольцам, а также на реализацию мероприятий по материально-техническому обеспечению воинских формирований. "Речь о единовременных выплатах, о закупке всего необходимого на передовой: бронежилетов, тепловизоров, квадрокоптеров, прицелов, раций, аптечек", - уточнил ТАСС глава Бурятии Алексей Цыденов.

Кроме того, за счет добровольных взносов в Бурятии собрано более 281 млн рублей для помощи военнослужащим. Волонтерскими организациями и жителями республики собрано и передано более 208 тонн гуманитарной помощи. Для того, чтобы централизованно закупать и доставлять необходимую помощь военнослужащим, в Бурятии действует АНО "Содействие". "Организация полностью сопровождает процесс закупки, занимается поиском поставщиков, а также организует доставку из рук в руки закупленных спецсредств и другой помощи", - пояснили в правительстве республики.

В марте этого года в Бурятии запустили проект под названием "Брат отца". По нему мужчины в республике берут под опеку семьи погибших в ходе СВО - помогают и оказывают необходимую поддержку. "В проекте уже десятки таких семей", - сказал Цыденов.

Сам глава региона вместе со своей супругой взял под опеку молодую семью командира отделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Чингиса Ширипова, погибшего в июле 2022 года в звании младшего сержанта. У него осталась жена, которая сама является сиротой, и маленькая дочка. Инициативу главы Бурятии подхватят главы районов республики.