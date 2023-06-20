В Киргизии по подозрению в коррупции задержали экс-замминистра природных ресурсов

Также был задержан действующий директор Чуйского регионального управления министерства

БИШКЕК, 20 июня. /ТАСС/. Бывший заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Киргизии задержан в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Об этом сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны.

"ГКНБ в рамках ранее возбужденного уголовного дела задержаны бывший заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора и действующий директор Чуйского регионального управления министерства", - говорится в сообщении. Имена и фамилии подозреваемых в интересах следствия пока не озвучиваются. Дело в отношении них было возбуждено по статье "коррупция" уголовного кодекса республики.

По данным пресс-центра, оба задержанных участвовали в коррупционной схеме "нецелевого использования и присвоения денежных средств", которые выделялись разрабатывающим золоторудное месторождение предприятием "Кумтор голд компани" для реализации проектов по охране окружающей среды. Оба подозреваемых были задержаны при попытке покинуть пределы республики.

"Указанные лица, состоящие в составе комиссии, при распределении денежных средств вопреки интересам государства вносили и лоббировали отдельные проекты, где имелся их личный интерес, в результате чего незаконно были выделены и списаны бюджетные средства в особо крупном размере на безвозмездной основе аффилированным субъектам предпринимательства", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в ГКНБ, в настоящее время проводятся "дальнейшие следственные действия" по установлению других причастных к коррупции лиц и определению размера ущерба.