Таяние ледников в Гималаях представляет угрозу для 2 млрд человек в Азии

По данным Международного центра комплексного развития гор, в частности, таяние ледников может спровоцировать сокращение зоны вечной мерзлоты, это повысит риск оползней и наводнений

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июня. /ТАСС/. Таяние ледников в горной системе Гиндукуш в Гималаях представляет угрозу для районов проживания примерно 2 млрд человек в близлежащих азиатских странах. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные исследования расположенного в Непале Международного центра комплексного развития гор.

Таяние ледников может спровоцировать сокращение зоны вечной мерзлоты, это повысит риск оползней и наводнений. Изменения климата в перспективе также могут привести к сокращению запасов пресной воды в регионе, а также сокращению биологического разнообразия в зоне Гималаев между Афганистаном и Мьянмой. Кроме того, стихийные бедствия негативно повлияют на продовольственную безопасность и возможность получения энергии при помощи гидроэлектростанций.

"Еще есть время, чтобы спасти этот критически важный регион, но только если сейчас начнется быстрое и глубокое сокращение выбросов [в атмосферу]. Таяние снега, ледников и вечной мерзлоты будут означать, что стихийные бедствия, по прогнозам, будут происходить чаще, будут более смертоносными и приносить больше ущерба", - отметила замглавы центра Изабелла Козиелл.

Авторы исследования установили, что в период с 2011 года по 2020 год ледники в Гималаях таяли на 65% активнее по сравнению с предыдущим десятилетием. Ученые связывают этот процесс с вредными выбросами в атмосферу из антропогенных источников. По их оценкам, при сохранении текущих тенденций ледники Гималаев могут потерять до 80% своего объема к концу текущего столетия.