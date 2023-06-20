В России мемориал мирным советским гражданам - жертвам нацизма откроют в конце 2023 года

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин рассказал, что на прошлой неделе побывал в Гатчинском районе Ленинградской области на строительной площадке мемориала

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Открытие мемориала мирным советским гражданам, ставшим жертвами нацистов во время Великой Отечественной войны, состоится в конце текущего года в преддверии 80-летия снятия блокады Ленинграда. Об этом заявил во вторник на общем собрании Российского исторического общества его председатель, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

"Рассчитываю, что новый мемориал будет открыт уже к концу этого года в преддверии большого юбилея, 80-летия полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады", - сказал он.

Председатель Российского исторического общества также отметил, что на прошлой неделе побывал в Гатчинском районе Ленинградской области на строительной площадке мемориала. "Работу там организует Российское военно-историческое общество, ведутся работы силами военных строителей, причем ведутся качественно и быстро, и огромную действенную помощь оказывает правительство Ленинградской области. Я, пользуясь случаем, благодарю губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко и его коллег за эту большую работу", - заключил Нарышкин.

Он отметил, что предложение о возведении мемориального комплекса мирным советским гражданам - жертвам нацистских карателей выдвинули совместно члены и президиум Российского исторического общества вместе с председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским в 2020 году.

О блокаде

Блокада Ленинграда длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. Все это время жизнь в городе не останавливалась, работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. Прорыв блокады 18 января 1943 года позволил наладить связь Ленинграда с Большой землей и приступить к восстановлению городского хозяйства. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ежегодно отмечается в городе как День Ленинградской Победы.