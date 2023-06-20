Папа Римский принял на аудиенции президента Кубы

Их встреча продлилась 45 минут

ВАТИКАН, 20 июня. /ТАСС/. Папа Римский Франциск принял во вторник на аудиенции президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. Как сообщила служба печати Святого престола, встреча продлилась 45 минут.

Франциск подарил кубинскому президенту папские документы и бронзовое изваяние голубя, который несет оливковую ветвь, с надписью "Будьте вестниками мира". Диас-Канель, в свою очередь, подарил понтифику произведения кубинских поэтов и небольшую фигурку "Читатель", выполненную из серебра, бронзы и дерева.

Ранее сообщалось, что кубинский лидер посетит несколько стран Европы, включая Италию. В настоящий момент неподалеку от Ватикана проходят несколько пикетов представителей кубинской эмигрантской общины, выступающих за соблюдение прав человека, которые, как они утверждают, ущемляются в островном государстве.

Сближение США и Кубы стало возможным благодаря личной дипломатии Папы Римского Франциска. На важную посредническую роль понтифика в нормализации отношений между Вашингтоном и Гаваной публично указывали президент США Барак Обама и председатель Госсовета Кубы Рауль Кастро. Именно Куба в 2016 году стала местом исторической и пока единственной встречи Папы Римского с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, состоявшейся в аэропорту Гаваны.