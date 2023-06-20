Доля женщин среди соискателей в службе занятости в Москве составляет около 58%

Директор службы занятости населения города Андрей Тарасов отметил, что часто обращаются молодые мамы, у которых возникают сложности с трудоустройством

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Женщины составляют большую часть соискателей в службе занятости в Москве, их доля составляет примерно 58%. Об этом во вторник сообщил журналистам директор службы занятости населения Москвы Андрей Тарасов.

"Мы работаем со всеми категориями соискателей. <...> Если говорить о портрете соискателя в службе занятости, то это женщина. В основной массе это именно женщины - 57-58%. По возрасту - это порядка 40 лет", - сказал Тарасов.

Он уточнил, что зачастую обращаются молодые мамы, у которых возникают сложности с трудоустройством. Им важна поддержка и "вселение уверенности в себя". По его словам, в службу занятости приходят и люди старшего возраста. Это специализированная аудитория, под которую важно подобрать отдельный сервис и конкретное предложение.

"Мне бы хотелось пригласить, чтобы приходили к нам все желающие. И не только тех, кому нужна работа. Ведь мы проводим различные тренинги и мотивирующие бизнес-классы. Более 300 различных курсов, мастер-классов, тренингов, которые мотивируют и подготавливают", - добавил Тарасов.