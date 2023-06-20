Сенаторы рекомендовали главу секретариата КС РФ на должность судьи

Кандидатуру Владимира Сивицкого ранее представил в Совфед президент России Владимир Путин

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Члены комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству на заседании во вторник рекомендовали назначить руководителя секретариата Конституционного суда России (КС РФ) Владимира Сивицкого на должность 11-го судьи КС РФ, передает корреспондент ТАСС. Ранее кандидатура Сивицкого была представлена в Совфед президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сивицкий Владимир Александрович рекомендован для назначения на должность судьи Конституционного суда пленарным заседанием Совета Федерации", - сказал председатель комитета Андрей Клишас.

В рамках заседания председатель Конституционного суда Валерий Зорькин отметил, что Сивицкий, имеющий большой опыт работы в КС РФ, является крупным российским конституционалистом, а также делится своим опытом с новыми поколениями юристов - глава секретариата одновременно возглавляет кафедру конституционного и административного права Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Также Зорькин отметил, что Сивицкий, в случае его утверждения, станет первым назначенным судьей из аппарата КС.

"За годы работы Конституционного суда - а это уже 32 года - это первый вообще случай. Поэтому, будучи председателем Конституционного суда, я с полной ответственностью говорю, что Владимир Александрович заслуживает этого выдвижения", - подчеркнул Зорькин.

В рамках законодательства следующим этапом по рассмотрению кандидатуры Сивицкого станет пленарное заседание Совфеда, которое состоится 21 июня. После этого, если сенаторы утвердят кандидатуру большинством голосов, он будет назначен судьей КС на освободившееся место после юриста Константина Арановского, который покинул свою должность прошлой осенью.