Малькевич предложил создать в ОП координационный совет по интеграции новых регионов

По его словам, в нем смогут работать в том числе люди, которые "на месте, на земле знают, что необходимо сотням, тысячам, миллионам новых сограждан"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предложил создать в палате координационный совет по развитию и интеграции новых российских регионов.

"В этом составе ОП с нами представители общественных палат четырех новых российских регионов (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - прим. ТАСС). Здесь также люди, которые с удовольствием примут участие в работе координационного совета по развитию и интеграции новых регионов. Я хотел озвучить, что в нашем новом составе палаты, безусловно, такая структура должна появиться", - сказал Малькевич в ходе пленарного заседания нового состава ОП.

По его словам, в этом совете смогут работать не только члены ОП, но и люди, которые "на месте, на земле знают, что необходимо сотням, тысячам, миллионам новых сограждан". "Я думаю, многие наши коллеги будут участвовать в этом безусловно нужном координационном совете, потому что работа Общественной палаты по интеграции новых регионов всем видна и должна быть продолжена на качественно новом уровне", - сказал Малькевич.

Предложение будет рассмотрено на Совете палаты, который должен принять соответствующее решение.