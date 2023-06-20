На Ставрополье планируют отремонтировать свыше 200 школ до 2026 года

В пресс-службе губернатора сообщили, что две школы - в Минеральных водах и Ставрополе уже сданы, около трети объектов в стадии 80% готовности и выше

ПЯТИГОРСК, 20 июня. /ТАСС/. Капитальный ремонт проведут более чем в 200 школах Ставрополья до 2026 года. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"Раньше нам удавалось капитально ремонтировать одну-две школы в год. В этом году мы полностью модернизируем 31 школьное здание, и в дальнейшем объемы будут только расти. Необходим особый контроль качества работ и сроков их исполнения на всех этапах - от проектной документации до ввода в эксплуатацию", - отметил губернатор Владимир Владимиров, чьи слова приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, на 2024-2026 годы готовы экспертные документы для участия в программе 171 школы. Таким образом, всего за эти годы ремонт проведут более чем в 200 учебных заведениях.

Сообщается, что две школы - в Минеральных водах и Ставрополе уже сданы, около трети объектов в стадии 80% готовности и выше, их планируется завершить к Дню знаний. Все остальные ставшие участниками программы школы также должны быть готовы к 1 сентября.

"Владимиров поставил задачу добиться расширения охвата программой. В перспективе еще 240 ставропольским школам может потребоваться капремонт. Он поручил проработать возможности их включения в планы работ", - говорится в сообщении.