В Калмыкии в четырех пунктах сняли карантины по лейкозу и бруцеллезу у скота

Неблагополучные территории были выявлены в Ики-Бурульском районе и Элистинском городском округе

ЭЛИСТА, 20 июня. /ТАСС/. Ветеринарные специалисты в Калмыкии завершили мероприятия по ликвидации очагов лейкоза и бруцеллеза на территории Ики-Бурульского района и Элистинского городского округа. Карантины отменены во всех четырех неблагополучных пунктах, где ранее были выявлены заболевания у сельхозживотных, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе управления ветеринарии республики.

"Ветеринарами Ики-Бурульского района ликвидированы очаг лейкоза крупного рогатого скота (КРС) на территории крестьянского фермерского хозяйства в Чограйском СМО (сельском муниципальном образовании - прим. ТАСС) и очаг бруцеллеза мелкого рогатого скота на территории животноводческой стоянки Зундатолгинского СМО. Элистинские ветеринарные специалисты оперативно предотвратили угрозу распространения бруцеллеза на территории столичного городского округа. Так, ими был ликвидирован очаг бруцеллеза КРС в личном подсобном хозяйстве в селе Максимовка, а также им удалось оздоровить неблагополучный пункт в южном районе Элисты, где в одном из частных подворий была выявлена больная бруцеллезом лошадь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что приказами управления ветеринарии республики во всех четырех неблагополучных пунктах отменены ограничительные мероприятия.

Лейкоз крупного рогатого скота - хроническая инфекционная болезнь, характеризующаяся паразитированием вируса в клетках крови, что приводит к нарушению их генетического аппарата и превращением клетки в злокачественную. Болезнь вызывается вирусом лейкоза КРС семейства Retroviridae, который в естественных условиях передается крупному рогатому скоту, зебу, буйволам и овцам.

Бруцеллез - это зоонозная инфекция, которая передается от животных к человеку и характеризуется множественным поражением органов и систем организма человека. Человек заражается бруцеллезом при употреблении сырого молока от больных животных и приготовленных из него продуктов, а также недостаточно проваренного и прожаренного мяса. Болезнь редко приводит к смерти, однако возможна инвалидность.

