Все ученики младших классов с 1 сентября будут обеспечены горячим питанием

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, качество питания будет контролироваться как надзорными органами, так и родителями

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Охват учеников младших классов в России горячим питанием с 1 сентября этого года достигнет 100%, качество питания будет контролироваться как надзорными органами, так и родителями. Об этом во вторник сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"С 1 сентября 2023 года будет обеспечен стопроцентный охват учеников младших классов государственных и муниципальных школ бесплатным горячим питанием за счет федерального бюджета - это 7,5 млн человек", - приводят слова Голиковой в ее аппарате по итогам заседания рабочей группы по организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся начальных классов.

По поручению президента РФ Владимира Путина с 1 сентября 2020 года реализуются мероприятия по организации бесплатного горячего питания для школьников начальных классов. По словам Голиковой, по состоянию на 15 августа 2020 года Роспотребнадзор признал не готовыми к организации горячего питания 2 261 образовательную организацию в 27 субъектах. "В регионах проведена соответствующая работа по созданию условий для организации питания в соответствии с требованиями санитарного законодательства и на сегодняшний день все работы завершены", - рассказали в аппарате.

Голикова также обратила внимание на состояние материально-технической базы пищеблоков, которое должно соответствовать требованиям санитарного законодательства для организации горячего питания. Кроме того, она подчеркнула, что важным остается вопрос качества питания. По ее словам, оно должно быть вкусным, полезным и разнообразным.

"Не должны и не будут снижаться требования к контролю за организацией питания и его качеством не только со стороны контрольно-надзорных органов, но и со стороны родителей учащихся. Я прошу и Минпросвещения России, и регионы внимательно относиться к жалобам родителей и оперативно на них реагировать, не давать ответ-отписку, а разбираться в каждом случае, максимально устраняя причины негативных оценок", - сказала вице-премьер.

В аппарате отметили, что есть регионы, которые готовы делиться своим положительным опытом в организации питания обучающихся. Так, в Башкортостане наладили работу по питанию детей, требующих индивидуального подхода.