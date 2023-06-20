Дума вводит условия освобождения от наказания за нарушение антикоррупционных запретов

Физическое лицо освобождается от ответственности в случае, если несоблюдение ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, признается следствием не зависящих от него обстоятельств

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, определяющий случаи, когда чиновники освобождаются от ответственности за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований, допущенное по не зависящим от них обстоятельствам.

Законопроект был внесен на рассмотрение Думы в декабре 2020 года правительством РФ. В пояснительной записке отмечается, что физическое лицо освобождается от ответственности в случае, если несоблюдение ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, признается следствием не зависящих от него обстоятельств.

К таким обстоятельствам, в частности, предлагается отнести стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые государственными органами, в том числе иностранными. Такими обстоятельствами не могут быть признаны "регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица, ссылающегося на наличие этих обстоятельств", уточняется в документе.

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению должна будет установить причинно-следственную связь между возникновением этих обстоятельств и невозможностью соблюдения антикоррупционных ограничений: только в этом случае чиновник может быть освобожден от ответственности. Устанавливается, что госслужащий должен в срок не позднее месяца со дня прекращения действия не зависящих от него обстоятельств вновь обеспечить соблюдение указанных ограничений, запретов и требований.

Законопроектом предлагается ввести поправки в несколько профильных законов, они коснутся в том числе судей, сенаторов и депутатов Госдумы, генпрокурора РФ. Также их действие предлагается распространить на заместителя председателя и секретаря Совета Безопасности, главу и сотрудников СК РФ, сотрудников органов внутренних дел.