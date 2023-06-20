Bloomberg: население Германии в 2022 году увеличилось на 1 млн человек впервые за 30 лет

Это связано с притоком мигрантов, прежде всего украинских

БЕРЛИН, 20 июня. /ТАСС/. Население Германии в 2022 году выросло на 1,3%, или более, чем на 1 млн человек, из-за притока мигрантов, прежде всего украинских. Как передает во вторник агентство Bloomberg, такое увеличение зафиксировано впервые за 30 лет.

Как отмечает Федеральное статистическое ведомство, в конце 2022 года в стране проживали 84,4 млн человек, в том числе 12,3 млн иностранцев, что "на 1,3% больше, чем в предыдущем". Доля иностранных граждан среди населения увеличилась с 13,1% до 14,6%. Большинство из них имели турецкое (1,34 млн), украинское (1,05 млн) или сирийское (883 тыс.) гражданство. Больше всего мигрантов прибыли в прошлом году с Украины - 915 тыс.

Число жителей Германии в возрасте до 20 лет увеличилось на 2,8% или на 427 тыс. в основном за счет иностранцев.

Как сообщило агентство, в следующем десятилетии демография станет мощным сдерживающим фактором для германской экономики. Поэтому иммигранты, которые платят налоги и трудятся в стране, необходимы для дальнейшего ее экономического роста.

В апреле эксперт по вопросам внутренней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Александр Тром заявил, что Германия столкнулась с самым серьезным миграционным кризисом за последние годы. Он отметил, что только в I квартале 2023 года подали почти 81 тыс. заявлений о предоставлении убежища, что на 80,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее.