Россия обеспокоена планами Израиля активизировать строительство поселений

В Москве встревожены "негативной динамикой развития ситуации на оккупированных палестинских территориях", отметил в выступлении на 53-й сессии Совета ООН по правам человека российский дипломат Артем Исаков

ЖЕНЕВА, 20 июня. /ТАСС/. Россия выражает обеспокоенность планами активизации строительства поселений на оккупированных Израилем палестинских территориях, призывает стороны воздерживаться от действий, чреватых эскалацией насилия. Об этом заявила во вторник российская делегация на проходящей в Женеве 53-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Вызывают озабоченность планы Западного Иерусалима активизировать поселенческое строительство", - отметил в выступлении на сессии российский дипломат Артем Исаков. "В феврале этого года было объявлено о легализации 9 незаконных поселений, а также о планах возвести более 7 тыс. единиц жилья на западном берегу реки Иордан. При этом продолжается практика сноса принадлежащей палестинцам недвижимости", - напомнил он.

В Москве встревожены "негативной динамикой развития ситуации на оккупированных палестинских территориях". Израильские власти "на регулярной основе проводят на Западном берегу реки Иордан рейды, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети". "Обеспокоены участившимися посещениями группами иудейских радикалов, а также израильскими официальными лицами комплекса мечети Аль-Акса, которые накаляют и без того наэлектризованную атмосферу и нарушают сложившийся статус-кво религиозных святынь", - сказал Исаков. Он обратил внимание также на "тревожную тенденцию к росту числа инцидентов антихристианской направленности с участием еврейских экстремистов".

Россия призывает стороны "воздерживаться от провокационных действий, чреватых эскалацией насилия". В Москве исходят из того, что залогом долгосрочной стабилизации является "достижение консенсусных развязок по всем вопросам окончательного статуса в рамках двухгосударственного решения на основе общепризнанной международно-правовой базы, включающей известные резолюции Совета Безопасности и Генассамблеи ООН", заключил представитель делегации РФ.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия в настоящий момент не является членом СПЧ, однако российская делегация активно участвует в дискуссиях. Нынешняя, 53-я сессия совета, стартовавшая в понедельник, продлится до 14 июля. Она рассмотрит, в частности, ситуацию на Украине, в Судане, Афганистане, Сирии, Иране, Венесуэле, Никарагуа и ряде других стран, а также вопросы обеспечения права на образование, независимости судей, гарантий прав мигрантов и перемещенных лиц.