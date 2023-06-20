РКК начал предоставлять выплаты пострадавшим от обстрелов жителям Белгородской области

По словам председателя организации Павла Савчука, выплаты от 5 тыс. до 15 тыс. рублей получат порядка 2 тыс. семей

БЕЛГОРОД, 20 июня. /ТАСС/. Российский Красный Крест (РКК) начал предоставлять выплаты жителям Белгородской области, которые находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в связи с обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила во вторник в ходе личного приема граждан в ПВР на базе одного из общежитий Белгородского госуниверситета уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Российский Красный Крест начал выплаты жителям Белгородской области, пострадавшим от обстрелов, размещенным в пунктах временного размещения по всей России. Ранее обращалась в РКК по этому поводу. Материальные выплаты от РКК являются дополнительными к той помощи, которую оказывает государство эвакуированным гражданам", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.

Ранее председатель РКК Павел Савчук сообщал, что Белгородская область станет первым регионом, где будет запущен такой вид помощи. Выплаты от 5 тыс. до 15 тыс. рублей получат порядка 2 тыс. семей: беременные, пенсионеры, семьи с детьми до трех лет, женщины с детьми-инвалидами, семьи с одним кормильцем, многодетные семьи и другие.

РКК уже предоставляет подобные выплаты переселенцам из Донбасса и с Украины. В 2022 году их получили порядка 92 тыс. человек, общая сумма выплат составила более 300 млн рублей. РКК является единственной в стране организацией, которая в дополнение к государственной материальной помощи выплачивают свою.