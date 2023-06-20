На Урале Всероссийский форум городов трудовой доблести планирует собрать 1,5 тыс. человек

Во время мероприятия в Екатеринбурге откроют стелу "Город трудовой доблести" - монумент станет самым высоким в России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. III Всероссийский форум городов трудовой доблести "Рубежи Победы", который в этом году пройдет в Свердловской области, соберет порядка 1,5 тыс. участников и зрителей. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС начальник отдела общественных и внешних связей департамента общественных связей администрации Екатеринбурга Екатерина Форкушина.

"Около 1,5 тыс. человек мы ожидаем", - рассказала она, уточнив, что фестиваль соберет представителей более 50 городов трудовой доблести.

Форум пройдет в течение двух дней - 22 и 23 июня на площадках в Екатеринбурге и Верхней Пышме. В дни форума в Екатеринбурге будет открыта стела "Город трудовой доблести" - монумент станет самым высоким в России.

"Для нас большая честь принимать форум в год юбилея Екатеринбурга. <…> Было принято решение, <…> что этот форум будет <…> приурочен к открытию стелы. <…> Это не просто монументальное искусство, а все-таки монументальное искусство, которое способно каким-то более современным языком, более метафорическим, может быть, языком смыслов, рассказывать о том, что же такое "подвиг", "тыл". <…> Удачное решение - интеграция мультимедийных технологий, был разработан специальный видеоконтент, <…> было переработано около 500 разного рода материалов, <…> несколько поездок было в наш главный федеральный архив", - поделился начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

Также в рамках форума эксперты расскажут о роли железной дороги во время Великой Отечественной войны, о культурной эвакуации, мобилизации производственных и трудовых ресурсов в годы войны, трудовых династиях и многом другом. При этом участникам представят и культурную программу - в частности, в рамках форума пройдут показы спектакля "Свердловск. Культурная эвакуация".

Согласно указу президента России Владимира Путина, звания "Город трудовой доблести" удостаиваются города, жители которых "внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность". В июле 2020 года Путин подписал указ о присвоении почетного звания 20 городам, в том числе Екатеринбургу. Празднование 300-летия Екатеринбурга запланировано на 2023 год, основные праздничные мероприятия пройдут в августе. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.