Студентам столичного колледжа, рядом с которым нашли мины, ничего не угрожает

В здании на настоящий момент никого нет, территорию оцепили в целях безопасности

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Студентам колледжа в Москве, недалеко от которого нашли подозрительные предметы времен Великой Отечественной войны, ничего не угрожает. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Как уточнил директор Московского технологического колледжа Иван Степанов, на территории ПАО "Завод имени И. А. Лихачева", не относящейся к колледжу, строительная компания производила работы по выемке грунта. Рабочие строительной организации обнаружили в земле подозрительные предметы, предположительно, времен Великой Отечественной войны. Так как найденные предметы от времени деформировались и подверглись коррозии, то идентификация их у рабочих вызвала затруднение.

"С целью соблюдения мер безопасности строительная организация вызвала сотрудников МЧС и поставила в известность близлежащие организации, в том числе администрацию Московского Технологического колледжа, расположенного по адресу: ул. Автозаводская д. 23, к. 11. Администрация колледжа приняла все необходимые меры безопасности, предписанные правилами действий в случае чрезвычайных ситуаций. В здании на настоящий момент никого нет, студентам ничего не угрожает", - сказал Степанов.

Ранее сообщалось, что на Автозаводской улице в промзоне бывшего завода обнаружены снаряды - предположительно, две мины и взрыватель. Недалеко от места обнаружения находятся колледж, школа и детский сад. Территорию оцепили в целях безопасности.