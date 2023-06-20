20 июня, 16:22

В порт Махачкалы прибыл корабль пограничной службы КНБ Казахстана "Нурсултан"

© Гянжеви Гаджибалаев/ ТАСС

В рамках визита планируется товарищеский футбольный матч между экипажами кораблей двух стран

МАХАЧКАЛА, 20 июня. /ТАСС/. Впервые с 2019 года в порт Махачкалы с дружественным визитом прибыл корабль пограничной службы КНБ Республики Казахстан "Нурсултан", передает корреспондент ТАСС.

В рамках визита планируется товарищеский футбольный матч между экипажами кораблей России и Казахстана. Для делегации также будет организована экскурсия по национальному музею Республики Дагестан имени А. Тахо-Годи в Махачкале.

"Визит проводится в соответствии с планом мероприятий между пограничными ведомствами Республики Казахстан и Российской Федерации. 22 июня состоятся совместные тактические учения кораблей РФ и Казахстана по охране акватории Каспийского моря", - рассказали журналистам в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Дагестану. 

Теги:
КазахстанРоссияСеверный Кавказ
© Информационное агентство ТАСС
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