20 июня, 16:18

Путин поручил продумать правила регулирования водного транспорта

Как отметил президент, "это важно и для пользователей, и для бизнеса"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что необходимо дополнительно продумать правила регулирования водного транспорта.

"Нужно подумать над реализацией предложений, которые мэр Москвы [Сергей Собянин] сформулировал. Они касаются, в частности, правил регулирования водного транспорта", - сказал Путин, подводя итоги совещания о развитии речного судоходства. "На дорогах у нас ГИБДД работает. Водная полиция тоже работает, но правила требуют, конечно, внимательного рассмотрения. Это важно и для пользователей, и для бизнеса", - добавил президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСобянин, Сергей СеменовичРоссия
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