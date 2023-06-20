Схему первого маршрута электросудов в Москве с подписью президента могут растиражировать

На карте отметили все существующие линии и станции, а также те, которые откроются в 2023 году

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Схему первого маршрута московских речных электросудов с подписью президента РФ Владимира Путина могут растиражировать. Об этом сообщила ТАСС во вторник советник заммэра столицы по вопросам транспорта Юлия Темникова.

Также во вторник Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили первую очередь первого маршрута электрических речных трамвайчиков в столице, который связал Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной у ЖК "Сердце столицы". Длина круглогодичного маршрута - более 6,5 км.

"Это схема первого маршрута <…> с подписью президента. <…> Возможно, будет тираж, как мы это сделали [с географической схемой Московского метрополитена после запуска Большой кольцевой линии]", - пояснила Темникова.

Прежде она опубликовала в своем Telegram-канале фото, на котором держит в руках большой макет транспортной карты "Тройка" с эксклюзивным дизайном. На карте изображен первый маршрут электросудов столицы и поставлена подпись президента России.

Ранее в столичной подземке появилось свыше 1,2 тыс. копий схемы Московского метрополитена, подписанной президентом в день открытия замыкающих участков Большой кольцевой линии и нанесенной на карту города. На ней отметили все существующие линии и станции, а также те, которые откроются в 2023 году.