Ставрополье запустило в ЛНР социальный проект в области здравоохранения

Проект предполагает выезд медицинских бригад в отдаленные территории для осмотра жителей

СТАВРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Власти Ставрополья запустили социальный проект "За здоровье" в Антрацитовском районе Луганской Народной Республики. Проект предполагает выезд медицинских бригад в отдаленные территории для осмотра жителей, сообщил губернатор Владимир Владимиров во время прямой линии.

"Проект мы запустили в Антрацитовском районе и там уже проводим. Уже 700 операций провели. Оказываем помощь детям, людям, у которых есть показания к высокотехнологичным операциям", - сказал он.

Проект "За здоровье" реализуется на Ставрополье с 2018 года. Выездные консультации бригад узких специалистов позволяют обнаруживать заболевания на ранних стадиях. Владимиров отметил, что проект в крае будет расширяться - принято решение о закупке дополнительной передвижной лаборатории для проведения осмотров.

"За время пандемии мы очень сильно выросли, практически в 1,5 раза, по смертности. Сейчас в Ставропольском крае ниже смертность, чем в допандемийный 2019 год. Я уверен, что этот проект и эти выезды влияют на снижение смертности. Фактически человек ни о чем не подозревал, его обследовали, выявили риски", - сказал он.

Владимиров отметил, что на Ставрополье проект позволил провести около 141 тыс. медицинских осмотров. По их итогам провели 6 тыс. операций. Ежегодно проект позволяет спасти около 2 тыс. человек.