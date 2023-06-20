Автобусы сервиса "По пути" перевезли в Сколково за полгода около 40 тыс. пассажиров

Автобусы можно заказать для поездок между бизнес-центрами, жилыми кварталами, учебными заведениями и до станции МЦД Сколково

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Порядка 40 тыс. человек воспользовались за полгода автобусами сервиса "По пути", которые курсируют по будням в Сколково. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Уже более полугода сервис "По пути" работает в инновационном центре "Сколково". [Заммэра столицы] Максим Ликсутов рассказал, что с момента запуска сервиса автобусы перевезли там уже около 40 тыс. пассажиров, в среднем 300 человек в день", - говорится в публикации.

Автобусы сервиса "По пути" в ИЦ "Сколково" можно заказать для поездок между бизнес-центрами, жилыми кварталами, учебными заведениями и до станции МЦД Сколково, они курсируют по будням с 07:00 до 21:00.

"Мы видим здесь стабильный рост пассажиропотока. Перевозка весной по сравнению с зимой выросла на 13%", - отметил Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.