Треть береговой линии Москвы-реки соответствует современным стандартам комфорта

За 2011-2023 года были приведены в порядок порядка 40 набережных общей протяженностью свыше 65 км

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Порядка 40 набережных столицы общей протяженностью свыше 65 км были благоустроены в 2011-2023 годах, благодаря чему около 33% береговой линии Москвы-реки соответствует современным стандартам комфорта. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Начиная с 2011 года правительство Москвы реализует программу комплексного благоустройства набережных Москвы-реки. За это время были приведены в порядок порядка 40 набережных общей протяженностью свыше 65 км, включая практически все исторические гранитные набережные в центре города. Таким образом, сегодня порядка 33% береговой линии Москвы-реки соответствует современным стандартам доступности и комфорта", - значится в сообщении.

Также в мэрии отмечают, что одной из первых была благоустроена Крымская набережная, которая стала одним из главных променадов Москвы. В центре города создан единый комфортный пешеходный маршрут от "Москва-сити" до Таганской площади, включающий Краснопресненскую, Новодевичью, Кремлевскую, Москворецкую и другие набережные. А также маршрут от Дома музыки до Воробьевых гор по Озерковской, Овчинниковской, Кадашевской, Крымской, Пушкинской и Андреевской набережным. Общая длина этих маршрутов превышает 27 км.

Также благоустроены парки и пляжи в верхнем течении реки: Северное Тушино, Северный речной вокзал, парк "Фили", Строгинская пойма и другие. В нижнем течении созданы новые благоустроенные парки у воды: в районе Капотня, 850-летия Москвы, Братеевская пойма и другие. В планах до 2028 года - благоустройство еще 27 набережных общей протяженностью 104,8 км, включая Воробьевскую набережную, работы на которой проводятся в 2023 году.

"Общая протяженность береговой линии Москвы-реки в пределах МКАД составляет порядка 170 км. По состоянию на 2010 год, московские набережные не отвечали современным требованиям доступности и комфорта. Классические центральные (гранитные) набережные использовались в качестве автомобильных дорог и были некомфортны для пешеходов", - пояснили в мэрии.

Также вследствие изношенности инфраструктуры были некомфортны и немногочисленные пешеходные набережные. Значительная часть прибрежных территорий, особенно в нижнем течении, представляла собой обычные неблагоустроенные речные берега, отметили в пресс-службе.

Новые набережные

"В Москве было начато строительство новых набережных на ранее недоступных для людей территориях, в основном в реорганизуемых промзонах. Новые набережные строятся по современным правилам со значительным отступлением проезжей части от воды, что позволяет максимально использовать рекреационный потенциал прибрежных территорий", - сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Крупнейшей новой набережной Москвы стала набережная Марка Шагала на ЗИЛе. Кроме того, ведется строительство Крутицкой, Шелепихинской, Симоновской, Карамышевской набережных, а также набережных в Нагатинской пойме, южной части ЗИЛа и затона Новинки, на участке от Филевского парка до театра "Мастерская Фоменко" и от железнодорожного моста Курского направления МЖД до Братеевского каскадного парка общей протяженностью порядка 27 км. Завершить их строительство планируется до 2026 года.