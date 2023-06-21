Исландия приостановила промысел китов для соблюдения принципов защиты животных

Проведенное по заказу правительства страны исследование показало, что убийство китов занимает слишком много времени, что причиняет этим животным большие страдания

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Исландия приостановила ежегодный промысел китов, после того как было обнаружено, что он не соответствует принципам закона о защите животных. Об этом в среду сообщила британская газета The Guardian.

"Мы приняли решение приостановить китобойный промысел до 31 августа. Если правительство и компании не могут гарантировать выполнение требований общественности, то у этой деятельности (китобойного промысла - прим. ТАСС) нет будущего", - заявила министр рыболовства и сельского хозяйства Исландии Свандис Сваварсдоттир.

Недавнее исследование, проведенное по заказу правительства Исландии, показало, что убийство китов занимает слишком много времени, что причиняет этим животным большие страдания. Поэтому общественность Исландии активно выступает за отказ от промысла китов. Опрос, опубликованный в начале июня, показал, что 51% исландцев выступает против добычи китов и лишь 29% - за.

К настоящему времени в стране действует только одна китобойная компания, Hvalur, лицензия которой на промысел истекает в 2023 году. Сезон китобойного промысла в Исландии длится с середины июня до середины сентября. Ежегодные квоты разрешают убивать 209 финвалов - вторых по длине морских млекопитающих после синего кита - и 217 малых полосатиков, представителей одного из самых мелких видов. Однако из-за сокращения потребления китового мяса в мире в последние годы объемы добычи резко упали.

В настоящее время 88 стран являются членами Международной китобойной комиссии. В 1986 году она впервые ввела мораторий на вылов китов, который действует до сих пор. В настоящее время его не придерживаются лишь Норвегия, Исландия и Япония.

Всего в рамках коммерческого промысла в 2020 году было выловлено 810 особей: Норвегия добыла 503 малых полосатика, Япония - 95 малых полосатиков, 25 сейвалов и 187 китов Брайда.

В России коммерческий промысел китов не ведется. Кроме того, РФ не предоставляет другим странам права добычи китов в своих территориальных водах. Промысел китов в РФ разрешен только для коренных народов крайнего севера, так как морские млекопитающие являются важной частью их повседневного рациона.