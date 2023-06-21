На Курильских островах намерены открыть самую большую школу к 1 сентября 2023 года

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что строительство здания уже завершили, образовательный объект рассчитан на 400 учеников

ТАСС, 21 июня. Строительство самой большой на Курильских островах школы завершилось, учреждение начнет работать с 1 сентября, сообщает в среду пресс-служба регионального правительства.

"Самую большую школу на Курильских островах откроют к 1 сентября. Строительство здания школы на Итурупе уже завершено. Образовательный объект рассчитан на 400 учеников, в нем предусмотрены оснащенные современным оборудованием кабинеты информатики, физики, химии и биологии, технологии, а также лингафонная аудитория. Для учеников начальных классов построен отдельный блок, где расположатся группы продленного дня, спальни и игровые комнаты, компьютерный класс для проведения уроков английского языка", - говорится в сообщении.

Трехэтажное здание школы находится в центре Курильска, площадь образовательного объекта составляет более 3,5 тыс. квадратных метров. Сейчас ведется озеленение территории. Скоро в образовательное учреждение доставят парты, стулья, шкафы, оборудование для столовой, технику. Возле школы расположился стадион для проведения уроков физкультуры и других спортивных мероприятий. Здесь предусмотрели беговые дорожки, яму для прыжков, игровую площадку для мини-футбола и баскетбола, уличные тренажеры.

"Детей в муниципальном образовании много, поэтому важно полностью закрыть потребность в общеобразовательных учреждениях на Итурупе. Благодаря строительству современной школы в Курильске мы рассчитываем это сделать уже с 1 сентября", - обозначил областной министр строительства Алексей Колеватых.

Школу построили по федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов". В этом году современные школы появятся еще в нескольких районах Сахалинской области - в Ногликах, Углегорске и селе Кировское Тымовского района. Новые детские сады откроются на острове Шикотан в Крабозоводском, на острове Кунашир в селе Головнино.