МО РФ и Минфин поддержали поправки о страховых выплатах добровольцам СВО из госбюджета

Поддержку министерств также получила инициатива, которая касается контрактников, участвующих в СВО, но не находящихся в зоне боевых действий

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Минобороны и Минфин РФ поддержали поправки, позволяющие добровольцам спецоперации (СВО) и членам их семей получать страховые выплаты из государственного бюджета. Об этом в среду сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".

Это и другие предложения обсуждались на первом заседании группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества". На заседании присутствовали глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак, председатель фонда Анна Цивилева, а также представители Госдумы и Совета Федерации, профильных министерств.

"В частности, на заседании речь шла о страховании добровольцев СВО. Чтобы они или члены их семей смогли получить страховые выплаты по государственному бюджетному страхованию, необходимо законодательно разрешить применение уже существующего порядка страхования, который действует в отношении мобилизованных и контрактников. Поправки подготовлены, их поддержали представители Минобороны и Минфина", - говорится в сообщении.

Помимо этого, поддержку министерств получила инициатива, которая касается контрактников, участвующих в СВО, но не находящихся в зоне боевых действий. "Например, ракетчики, которые выполняют задачи в Воронежской области, моряки, а также некоторые другие категории участников спецоперации. Из-за того, что они находятся вне зоны боевых действий, они не могут получить статус ветеранов боевых действий. Соответствующие изменения внесут в закон о ветеранах", - отметили в пресс-службе.