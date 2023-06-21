В СФ заявили, что для части уехавших россиян возвращение домой было вопросом времени

В специальном докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ отмечается, что это не касается тех, кто уехал на фоне доработки законодательства об иноагентах

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россияне, покинувшие страну после начала спецоперации, сделали это преимущественно под влиянием эмоций, многие уже вернулись на Родину, но это не касается тех, кто уехал на фоне доработки законодательства об иноагентах. Об этом говорится в опубликованном в среду специальном докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

"Нужно иметь в виду, что различные категории граждан, уехавших в 2022-2023 годах из России, неодинаково рассматривали свое будущее, как и будущее самой России. Например, уехавшие первой волны делали этот шаг, скорее, под влиянием эмоций, чем вследствие рациональных решений", - говорится в тексте.

В комиссии отмечают, что для немалого числа уехавших граждан "возвращение домой было лишь вопросом времени". "Уже к июню 2023 года в РФ вернулось не менее 50% от числа покинувших страну в 2022 году", - указывается в докладе.

"Не столь многочисленная по сравнению с первыми двумя категориями группа россиян, уехавших в связи с доработкой законодательства относительно иноагентов, резко осложнившего деструктивную деятельность лиц, находящихся под иностранным влиянием, по всей видимости, предпочтет продолжить свою деятельность уже вне России", - констатируют сенаторы.

По мнению комиссии, такие лица используются на Западе "в антироссийских целях, включая различные антироссийские пропагандистские акции за границей". "Эти "релоканты" теперь то и дело появляются на различных эмигрантских акциях, заклиная о необходимости всемерного ослабления морально-политического единства явного большинства нашего народа, о важности усиления сепаратистских настроений в возможно большем числе регионов РФ и о желательности расчленения России на возможно большее число отдельных "самостоятельных" государств", - резюмировали в комиссии.