Около 70 аппаратов УЗИ получили подмосковные больницы с начала 2023 года

Аппараты поступили в 29 больниц, в том числе в Балашихинскую, Воскресенскую, Дмитровскую и другие медучреждения

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Почти 70 аппаратов ультразвуковой диагностики установили в медучреждениях Московской области с начала этого года. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Ультразвуковая диагностика необходима для выявления различных заболеваний - от патологий сердечно-сосудистой системы до новообразований. Мы продолжаем оснащать наши стационары и амбулаторную службу современными аппаратами УЗИ. С начала года поставили 66 единиц такого оборудования на сумму более 320 млн рублей, а всего в этом году планируем закупить более 180 единиц ультразвуковых аппаратов", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В министерстве добавили, что с начала года аппараты УЗИ поступили в 29 больниц, в том числе в Балашихинскую, Воскресенскую, Дмитровскую, Люберецкую, Клинскую, Химкинскую, Одинцовскую, Домодедовскую и другие медучреждения.

Отмечается, что медтехника закуплена в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и по программе модернизации первичного звена.