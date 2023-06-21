В Курской области установили День освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков

Губернатор региона Роман Старовойт также подписал закон о Дне образования Курской области и Дне ветеранов боевых действий

КУРСК, 21 июня. /ТАСС/. Губернатор Курской области Роман Старовойт в среду подписал закон о новых памятных датах, в том числе об установлении 2 сентября Дня освобождения Курской области от немецко-фашистских захватчиков.

"Подписал закон о новых памятных датах. <...> 2 сентября - День освобождения Курской области от немецко-фашистских захватчиков", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Также законом устанавливается День образования Курской области - 13 июня, День ветеранов боевых действий - 1 июля.

"Уверен, что это поспособствует дальнейшему воспитанию у подрастающего поколения патриотизма и любви к малой Родине", - добавил Старовойт.

Большую часть территории Курской области освободили в ходе наступления Красной Армии в январе-марте 1943 года. Под оккупацией до начала сентября 1943 года оставались Глушковский и частично Кореневский, Рыльский и Хомутовский районы. После победы в Курской битве 23 августа 1943 года советские войска начали освобождение районов Курской области, которые оставались на тот момент оккупированными. 2 сентября 1943 года бойцы 240-й стрелковой дивизии заняли поселок Теткино, освобождением которого завершилось полное изгнание немецких войск из региона.