СК поделится с белорусскими коллегами методиками расследований преступлений против мира

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил, что события в мире демонстрируют востребованность усиления взаимодействия с ближайшими союзниками, укрепления потенциала сотрудничества

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин готов поделиться с белорусскими коллегами новыми методиками расследования фактов преступлений против мира и безопасности человечества. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин прибыл в Брест (Белоруссия), где состоялось совместное заседание коллегий следственных комитетов двух стран, рассказали в пресс-службе СК РФ. По данным ведомства, особое внимание участники мероприятия уделили аспектам совместной работы по отстаиванию исторической правды и недопущению фальсификации истории, героизации нацизма, ликвидации общего мемориального наследия.

"На заседании подчеркнута значимость совместной работы следственных комитетов России и Беларуси по расследованию геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Глава СК России рассказал о том, что в арсенале специалистов ведомства имеются новейшие методики по расследованию фактов преступлений против мира и безопасности человечества, которыми следователи Следственного комитета РФ готовы поделиться с коллегами из Беларуси", - говорится в сообщении.

Также на заседании Бастрыкин отметил, что последние события в мире демонстрируют востребованность усиления взаимодействия с ближайшими союзниками, укрепления потенциала сотрудничества. "Правоохранители наших стран должны идти в ногу со временем и последовательно адаптироваться к реалиям современного мира: оперативно выявлять новые вызовы и угрозы и не менее оперативно принимать эффективные меры по противодействию им", - сказал он.

В рамках мероприятия состоялось подписание совместного заявления председателей следственных комитетов двух стран, а также Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь о необходимости повышения эффективности использования возможностей экспертных исследований в уголовном процессе.