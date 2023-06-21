Для пациентов новых регионов провели более 1 тыс. телемедицинских консультаций

Как отметил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, медучреждения новых регионов уже подключены к федеральной телемедицинской системе

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Специалисты федеральных центров Минздрава России провели более 1 тыс. телемедицинских консультаций для пациентов из новых регионов страны. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

"Врачи национальных медицинских исследовательских центров провели 1 069 консультаций посредством телемедицины для пациентов из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Контролирует работу системы телемедицинских консультаций Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, который также занимается вопросами организации медицинской эвакуации пациентов в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Как отметил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, медучреждения новых регионов уже подключены к федеральной телемедицинской системе. Благодаря этому медики в сложной ситуации могут получить второе мнение - дополнительную консультацию от высококвалифицированного узкопрофильного специалиста.

"[Это] позволяет точнее интерпретировать медицинские данные, выбрать правильную тактику, а значит, повысить качество диагностики и лечения. Нередко в сложных случаях после консультации местные медики стабилизируют состояние пациента и после переводят его в федеральное учреждение, в котором и консультировались. Там уже ждут пациента, знают его анамнез и тактику лечения, что положительно сказывается на качестве и длительности лечения", - приводятся в сообщении слова Кузнецова.

Чаще всего к коллегам обращались специалисты из Запорожской области и Луганской Народной Республики - они провели почти 400 и 350 консультаций соответственно. В число самых востребованных профилей вошли онкология, сердечно-сосудистая хирургия, кардиология, травматолого-ортопедия и нейрохирургия.