На трех станциях МЖД в Подмосковье началось строительство новых одноуровневых переходов

Переходы будут оснащены световой и звуковой сигнализацией, резинокордовым настилом, ограждением и знаками безопасности

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Строительство новых одноуровневых переходов через железнодорожные пути началось на станциях Львовская, Шарапова охота и Чепелево Курского направления Московской железной дороги (МЖД) в Московской области. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЖД.

"[Новые переходы] будут оснащены световой и звуковой сигнализацией, резинокордовым настилом, ограждением и знаками безопасности. Для увеличения обзора видимости на них обустроят накопительные площадки S-образной формы. Это позволит пешеходу сконцентрировать внимание на движении поездов и не оказаться на путях в непосредственной близости от подвижного состава", - говорится в сообщении.

Также в МЖД уточнили, что строительство пешеходных переходов на станциях Львовская, Шарапова охота и Чепелево проводится за счет средств компании в соответствии с соглашением о взаимодействии между ОАО "РЖД" и правительством Московской области, заключенным в декабре 2020 года. В декабре 2021 года в рамках соглашения был открыт переход на остановочном пункте Новопетровское Рижского направления МЖД. В 2023 году планируется начать строительство еще 17 одноуровневых переходов.