Член СПЧ предложила привлекать критиков Ельцин-центра к работе его попечительского совета

По мнению Татьяны Мерзляковой, быть сторонним наблюдателем и критиковать центр - неправильная позиция

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Людей, публично критикующих Ельцин-центр, необходимо привлекать к работе попечительского совета учреждения. Такое мнение ТАСС в среду высказала член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

"Мне кажется, очень важно, чтобы Ельцин-центр оставался той общественной площадкой, какой он был, чтобы в его попечительский совет входили люди, которые пишут на него докладные, и что-то, может быть, советовали, что-то просили изменить. Но просто быть сторонним наблюдателем и критиковать Ельцин-центр, на мой взгляд, это неправильная позиция", - сказала она.

Мерзлякова также отметила, что ранее ей доводилось критиковать некоторую деятельность Ельцин-центра, учреждение к ней прислушивалось. "Мне кажется, те, кто его критикуют, сильно критикуют, должны и имеют возможность прийти туда, поспорить, подоказывать. Может быть, чему-то и научить ребят, если считают, что люди что-то делают неправильно", - заключила она.

В июне замминистра юстиции России Олег Свириденко сообщил, что после депутатского запроса ведется проверка Ельцин-центра на предмет деятельности иноагента. По его словам, проверка займет не менее месяца, будут собраны материалы о деятельности, подтверждающей либо опровергающей фактуру.

19 июня в Минюсте России сообщили, что проведение проверочных мероприятий в отношении Ельцин-центра в Екатеринбурге невозможно, так же как и признание его иноагентом.

Заместитель председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Альшевских тогда же уточнял, что попросил Минюст России о комплексной проверке Ельцин-центра, отметив, что "среди претензий - то, что сотрудники продвигают прозападную линию".

О центре

Президентский центр Б. Н. Ельцина (Ельцин-центр) открылся в Екатеринбурге 25 ноября 2015 года. В его составе музей, конференц-центр, образовательный, детский и туристический центры, художественная галерея. В зданиях проводятся выставки, круглые столы и иные мероприятия.