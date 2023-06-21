Москалькова поддержала предложение повысить пособие проходящим переобучение участникам СВО

По словам уполномоченного по правам человека в РФ, безработные граждане, которые проходят переобучение, получают в течение первых трех месяцев чуть более 12 тыс. рублей

БЕЛГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала предложение о повышении пособия по безработице для участников специальной военной операции (СВО), которые проходят переквалификацию или переобучение. О готовности его рассмотреть она сообщила в среду во время посещения в Белгороде филиала фонда "Защитники Отечества".

"Я готова предложить рассмотреть вопрос повышения размера пособия по безработице для тех участников СВО, которые проходят переквалификацию или переобучение", - сказала Москалькова в ответ на предложение, прозвучавшее в ходе беседы с представителями центра занятости населения.

В ходе встречи они напомнили, что безработные граждане, в том числе участники СВО, которые проходят переобучение или переквалификацию, получают в течение первых трех месяцев пособие в размере чуть более 12 тыс. рублей. "Это, конечно, маленькие деньги", - обозначила омбудсмен.

Москалькова находится с рабочим визитом в Белгородской области. Накануне она посетила Шебекинский округ, а также созданный на базе одного из общежитий Белгородского госуниверситета пункт временного размещения граждан, которые пострадали от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.