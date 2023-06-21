Правительство Литвы продлило радиовещание на Украину на 2024 год

Из Литвы ретранслируются украинское государственное радио и программы других заказчиков

ВИЛЬНЮС, 21 июня. /ТАСС/. Литва приняла решение продлить трансляции радиопрограмм на Украину на 2024 год. Решение об этом утвердило на своем заседании в среду правительство балтийской республики.

"Наша помощь Украине является государственным приоритетом, поэтому важно продолжать радиотрансляции, которые осуществляются на средних волнах", - говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Трансляции из Литвы доступны на расстоянии до 1 тыс. км от передатчика. Утверждается, что их потенциальная аудитория на Украине, в Белоруссии и России составляет до 100 млн человек. Из Литвы ретранслируются украинское государственное радио и программы других заказчиков. Как отметило правительство балтийской республики, из-за проблем с электроэнергией на Украине сложно, а иногда невозможно обеспечить бесперебойное радиовещание.

На вещание из Литвы на 2024 год у Минфина запрошено более €170 тыс.