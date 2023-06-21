На Ставрополье дополнительно профинансируют благоустройство сел в восьми округах края

Финансирование направят по региональной госпрограмме "Развитие сельского хозяйства"

СТАВРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят дополнительное финансирование на благоустройство общественных пространств сельских территорий в восьми округах края. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе краевого Минсельхоза.

"Губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым принято решение о выделении средств из бюджета края в объеме 18,9 млн рублей на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях Ставропольского края, что позволит реализовать 12 проектов в Арзгирском, Благодарненском, Изобильненском, Курском, Минераловодском, Советском, Труновском и Туркменском округах", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства региона Сергея Измалкова.

Финансирование направят по региональной госпрограмме "Развитие сельского хозяйства". Ежегодно на условиях софинансирования в крае благоустраивают зоны отдыха, детские и спортивные площадки и другие пространства в селах по федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий". В этом году по программе планировалось реализовать проекты в четырех округах края.

"Благоустройство сельских территорий" - одно из наиболее востребованных направлений программы. В текущем году на условиях софинансирования из федерального бюджета запланирована реализация пяти проектов по благоустройству сельских территории в Буденновском, Кочубеевском, Левокумском и Новоселицком округах. Объем субсидии составит 8,2 млн рублей", - пояснили в пресс-службе.

Два проекта уже реализованы. В селе Китаевское Новоселицкого округа создана зона отдыха с беседкой. В селе Орловка Буденновского округа благоустроили одну из центральных улиц. Для наращивания темпов благоустройства сельских территорий власти приняли решение о направлении дополнительного финансирования.