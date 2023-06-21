В Токсовской больнице Ленобласти остановили плановую госпитализацию из-за случая кори

В пресс-службе комитета по здравоохранению региона сообщили, что амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается в штатном режиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Плановая госпитализация временно остановлена в Токсовской межрайонной больнице Ленобласти из-за случая кори у пациента. Об этом сообщила в среду пресс-служба комитета по здравоохранению региона в своем Telegram-канале.

"В Токсовской межрайонной больнице выявлен случай кори у одного из пациентов стационара. Теперь больница временно работает с ограничениями на госпитализацию в стационар: плановая госпитализация временно остановлена", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для экстренной госпитализации необходимо предоставить сведения о вакцинации против кори или анализ крови на антитела к кори. Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается в штатном режиме.

"Мы приложим все усилия, чтобы уровень оказания медицинской помощи пациентам, относящимся к Токсовской больнице, не снижался, несмотря на сложившуюся ситуацию. Уже разработана и при необходимости осуществляется маршрутизация пациентов в ближайшие медицинские учреждения", - привели в пресс-службе слова председателя комитета по здравоохранению региона Александра Жаркова.