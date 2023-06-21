21 июня, 14:53

В Мадриде почтили память советских солдат, воевавших против фашизма

© Екатерина Воробьева/ ТАСС

Собравшиеся на муниципальном кладбище Фуэнкарраль зажгли свечи и возложили цветы

МАДРИД, 21 июня. /ТАСС/. Российские соотечественники, представители общественных организаций и посольства РФ в Мадриде почтили в среду память советских воинов, сражавшихся против фашизма.

Как передает корреспондент ТАСС, мероприятие прошло на муниципальном кладбище Фуэнкарраль в столице королевства. Как заявила президент ассоциации "Развитие сотрудничества между Россией и Испанией" Виктория Самойлова, "в Мадриде по случаю Дня памяти и скорби соотечественники почтили память павших советских солдат, сражавшихся против фашизма и нацизма".

У памятника советским добровольцам, воевавшим в Испании в годы гражданской войны (1936-1939), собравшиеся зажгли свечи и возложили цветы. Кроме того, в рамках памятной церемонии клирик мадридского православного собора иерей Андрей Борисюк отслужил панихиду. Затем была объявлена минута молчания.

Как заявили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Мадриде, диппредставительство "занимает деятельную позицию в вопросе сохранения исторической правды, ведется активная военно-мемориальная работа в Испании". "В результате кропотливого труда нескольких поколений российских дипломатов были выстроены тесные рабочие и дружеские отношения со всеми, кто помогает сохранить добрую память о наших соотечественниках, навсегда оставшихся в испанской земле, - уточнили в посольстве. - Духовное единение, которое мы, россияне и испанцы, испытали во время сегодняшнего мероприятия, организованного нашей соотечественницей, активисткой Викторией Самойловой, - яркое тому подтверждение". 

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© Информационное агентство ТАСС
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