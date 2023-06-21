На Кубани разработали проекты первых маршрутов по особо охраняемым природным территориям

Для их реализации и запуска необходимо 100 млн рублей

КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/. Проекты первых трех туристических маршрутов по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) разработали в Краснодарском крае в целях реализации поручений президента РФ Владимира Путина. Для их реализации и запуска необходимо 100 млн рублей. Об этом в среду сообщил в ходе сессии законодательного собрания Краснодарского края исполняющий обязанности министра природных ресурсов Краснодарского края Сергей Еремин в среду.

"Внимания заслуживает новое перспективное направление - использование в рекреационных целях территорий ООПТ путем организации экологического туризма. Мы разработали с учетом требований президента РФ Владимира Владимировича Путина и требований федерального закона три маршрута. [Необходимы] порядка 100 млн рублей для обустройства туристических троп", - сообщил Еремин. Он уточнил, что край обратился к федеральным властям по вопросу финансирования проектов.

Туристическая отрасль для Краснодарского края имеет большое экономическое значение, проекты в этой отрасли востребованы отдыхающими, традиционно выходят на самоокупаемость, отметил заместитель председателя законодательного собрания Краснодарского края Сергей Болдин. Спикер краевого заксобрания Юрий Бурлачко в свою очередь дал поручения проработать возможные механизмы финансирования на краевом уровне проектов турмаршрутов по ООПТ.

"Немаловажным является вопрос об организации на некоторых из них экологического туризма - такую возможность с 1 сентября текущего года нам предоставляет федеральное законодательство. Тем более что во исполнение поручения президента России Владимира Владимировича Путина необходимо проработать систему по эффективному использованию природных территорий, созданию туристских маршрутов, которые будут не менее привлекательны для гостей края, чем Черноморское побережье. В перспективе все это - точки роста не только данного направления, но и экономики региона", - сказал он.

В Краснодарском крае по состоянию на 2023 год существует 442 особо охраняемых природных территорий, 7 из которых имеют федеральное значение, 354 регионального значения и 81 местного. На 2023 год объем финансирования на формирование особо охраняемых природных территорий в Краснодарском крае превышает 46 млн рублей, на 2024 год на эти цели предусмотрены 41,5 млн рублей.

Туристический регион

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Туристический поток на курорты здесь в 2022 году увеличился по сравнению с допандемийным 2019 годом: по итогам года Кубань приняла 17,4 млн туристов. В марте Путин подписал закон, направленный на развитие рекреационной деятельности и туризма на особо охраняемых природных территориях.

Ожидается, что новые правила позволят создать условия для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры ООПТ, обеспечить гражданам возможность комфортно путешествовать по России, посещать особо охраняемые природные территории для наблюдения за природой и приобщения к ней, увидеть уникальные природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение. Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.