Малькевич объяснил запуск новых фейков Украиной

Первый зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты РФ считает, что Киев планирует таким образом удержать общество от депрессии и протеста

ГЕНИЧЕСК, 21 июня. /ТАСС/. Украинские власти сочинили новую волну фейков для распространения в медиа в попытке удержать собственное общество от депрессии и протестных настроений. Об этом сообщил в беседе с ТАСС первый зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты РФ (ОП), зампред региональной ОП, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

Ранее в СМИ появилась информация о новых указаниях, полученных украинским Центром информационно-психологических операций (ЦИПСО), предполагающих распространение в украинских медиа нарративов, дискредитирующих ВС РФ, с целью "укрепления боевого духа" в украинском обществе и создания паники в российском.

"Они сочинили новую волну фейков, чтобы хоть как-то удерживать свое общество от депрессии и протестных настроений. Причем давно уже не секрет, что в качестве примеров "ужасного состояния российской армии" они используют реалии собственных подразделений. Соберут очередные возмущенные видео, присланные брошенными без снабжения военными, заведут уголовные дела против авторов, а сами записи подмонтируют и выдадут за сделанные на наших позициях", - пояснил Малькевич.

По его словам, ситуация у ВС Украины катастрофическая: проблемы с логистикой, острая нехватка живой силы и боеприпасов, необходимость принудительной мобилизации и некомпетентность командного состава. "Сколько говорили про "контрнаступление", и что? Западная техника уничтожается десятками единиц, кладбища растут. В Ивано-Франковске уже хотят давать в аренду самокаты и велосипеды, потому что кладбище пешком не обойдешь. В аренду, заметьте, даже на этом заработать хотят. Теперь они говорят, что это было "пробное" контрнаступление. Если у них во время "пробного" такие потери, сколько будет при настоящем?" - сказал Малькевич.

Он отметил, что проблемы украинцев не ограничиваются неудачами на фронте, так как в стране в бедственном положении находится жилищно-коммунальная инфраструктура, при этом тарифы на ЖКХ растут, а власти не намерены давать поблажки даже людям, чье жилье пострадало и непригодно для проживания.

"И что им делать? Остается лгать. Что это в российской армии все плохо, а они скоро победят, а там их сразу же возьмут в ЕС и НАТО, и наступит рай на Земле. Только люди продолжают слушать эти сказки, сидя без денег, в разрушенных своими же ПВО квартирах, наблюдая, как с линии соприкосновения привозят все новые и новые гробы. А рай все не наступает. И чем более фантастические обещания раздают власти, тем скорее наступит озарение, и украинцы поймут, что никакой рай их не ждет, а ждет нищета и массовая гибель мужского населения на фронте. И единственный способ выжить - бороться не с неведомыми "оккупантами", а с этими людьми с Банковой улицы, которые устроили и продолжают геноцид собственного народа", - заключил Малькевич.