Голикова возглавит координационный совет по стратегии действий в интересах женщин

Правительство утвердило его состав

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило состав координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023 - 2030 годы. Его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова, соответствующий документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый состав Координационного совета при правительстве Российской Федерации по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023 - 2030 годы", - говорится в документе.

Председателем координационного совета назначена Голикова, ответственным секретарем - первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина. Также в состав совета вошли замглавы Росмолодежи Денис Аширов, замминистра просвещения Татьяна Васильева, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, замглавы Минюста России Всеволод Вуколов, замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, губернатор ХМАО Наталья Комарова, замглавы Минздрава России Олег Салагай, замминистра культуры РФ Надежда Преподобная и другие.