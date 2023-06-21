Президент ОАЭ помиловал около 1 тыс. заключенных в преддверии праздника Ид аль-Адха

Праздник начнется 28 июня и продлится пять дней

ДУБАЙ, 21 июня. /ТАСС/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян помиловал около тысячи человек в преддверии праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов), который в этом году начнется 28 июня и продлится пять дней.

Как сообщило в среду эмиратское информационное агентство WAM, президент распорядился освободить из исправительных и пенитенциарных учреждений страны 988 заключенных.

Ид аль-Адха, или праздник жертвоприношения, - одно из главных религиозных событий в исламе - отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа по мусульманскому лунному календарю и приурочен к окончанию хаджа. В праздник Ид аль-Адха мусульмане вспоминают события из жизни пророка Ибрахима (Авраама), который был готов принести в жертву своего сына Исмаила в знак веры и покорности перед Аллахом.